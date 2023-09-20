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Факультатив по культуре здорового питания появится в школах Беларуси
Факультатив по культуре здорового питания появится в школах для учеников 5-9 классов, это предусмотрено постановлением Минобразования Беларуси, пишетSputnik.
Документом утверждена учебная программа факультативных занятий под названием "Разговор о культуре здорового питания". Она предназначена для учеников 5-9 классов.
Отмечается, что эти занятия будут направлены на формирование функциональной грамотности школьников в области культуры здорового питания, а также на воспитание культуры питания, осознания здоровья как главной человеческой ценности.
Ученики пятых и шестых классов будут обучаться по модулю "Формула здорового питания", ученики седьмых и восьмых классов - "Питаемся правильно и красиво", а девятиклассники будут обучаться по модулю "Физиология питания".
Ожидается, что благодаря занятиям школьники будут не только иметь представление о ценности здоровья, роли здорового питания и режиме питания, но и смогут ориентироваться в ассортименте пищевых продуктов, сознательно выбирая наиболее полезные. Также они смогут оценивать и контролировать свой рацион и режим питания, составлять суточное меню и так далее.
Фото:pixabay.com
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