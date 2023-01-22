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Факультет внутренних войск Военной академии - самый необычный во всей структуре

Факультет внутренних войск Военной академии - самый необычный во всей структуре

Любой путь к цели - это череда маленьких шагов. Здесь их делают тысячи в день. И у каждого, кто когда-то зашел на эту территорию, был свой первый.

Факультет внутренних войск. Его называют одним из самых необычных во всей структуре белорусской Военной академии. Почему? Во-первых: милиционеры называют их военными, а военныеназывают их милиционерами. Во-вторых, сюда не набирают девочек, а желающих, к слову, много. И третье - самое главное - уникальное расположение факультета. Все 4 года обучения курсанты проходят бок о бок с действующими офицерами - прямо на территории легендарной воинской части 3214.

Официальная история факультета началась в 1993году

После распада СССР из соединений и частей войск, которые дислоцировались на территории Беларуси, на базе 43-й конвойной дивизии создаются внутренние войска МВД. Нужно готовить офицерские кадры и условия для их подготовки.

Задались целью найти подходящее место. Не последнее участие в этом принял Олег Молчан - первый начальник факультета внутренних войск.

Перед этим я много где ездил, смотрел места, ещене будучи начальником факультета. В Пинске смотрел, там была морская база, где готовили специалистов для военно-морского флота Советского Союза. Смотрел в Барановичах, смотрел школу милиции на улице Розы Люксембург. Но я считаю, этот вариант оказался самым целесообразным.
Олег Молчан, первый начальник факультета внутренних войск Военной академии Беларуси

Специальный репортаж "Факультет специального назначения" смотрите

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