Факультет внутренних войск Военной академии - самый необычный во всей структуре

Перед этим я много где ездил, смотрел места, ещене будучи начальником факультета. В Пинске смотрел, там была морская база, где готовили специалистов для военно-морского флота Советского Союза. Смотрел в Барановичах, смотрел школу милиции на улице Розы Люксембург. Но я считаю, этот вариант оказался самым целесообразным.

Олег Молчан, первый начальник факультета внутренних войск Военной академии Беларуси