Факультету физического воспитания в Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова 40 лет

Факультету физического воспитания - одному из старейших в Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова - 40 лет. За это время подготовлено свыше 4,5 тысячи специалистов для школ, колледжей, вузов не только Беларуси, но близкого и далекого зарубежья. А также воспитана настоящая элита спорта, которая и сегодня с честью предоставляет нашу страну на международной арене, в том числе Олимпиадах. Многие известные выпускники приехали на юбилей, чтобы лично поздравить альма-матер. Особые слова благодарности во время юбилея прозвучали в адрес преподавателей.



