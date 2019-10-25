Факультету педиатрии БГМУ 55 лет

Они выбрали профессию - спасать самые хрупкие жизни. 55 лет назад в белорусском медуниверситете открылся факультет педиатрии. Тогда на нем учились всего 100 студентов, сегодня 1050 человек. Поступить сюда непросто. Проходной балл в этом году - 333. Барьер преодолели 230 абитуриентов. На факультете педиатрии учатся в том числе иностранные студенты. Сейчас их 17.



