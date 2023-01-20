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Факультету внутренних войск Военной академии - 30 лет
По случаю 30-летней годовщины состоялось торжественное мероприятие в столичной войсковой части 3214. Были приглашены почетные гости, в том числе первый замминистра внутренних дел Юрий Назаренко - один из первых выпускников факультета. Во всей структуре главного военного вуза это подразделение заметно выделяется своим уникальным расположением: все 4 года курсанты проходят бок о бок с бойцами спецназа. За всю свою историю кузница офицерских кадров войск правопорядка подготовила более 1 600 командиров. Каждый год факультет подтверждает звание "лучший" отличными результатами на состязаниях в спорте и науке.
Специфика внутренних войск очень большая, обширная. Я думаю, что данные подразделения могут выполнять любые задачи: и по ликвидации массовых беспорядков, и по ликвидации групповых неповиновений в исправительных учреждениях, и по охране общественного порядка, и по обеспечению массовых мероприятий - спортивно-массовых, общественно-политических, культурно-зрелищных. Ребята, которые будут проходить службу в этих подразделениях, она у них будет очень интересная. На месте сидеть не придется.
С чего начиналась история факультета, чему обучают курсантов сейчас и что еще, исходя из запросов времени, появится в учебной программе для будущих офицеров? Корреспонденты Агентства теленовостей подготовили специальный репортаж.
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