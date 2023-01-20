Факультету внутренних войск Военной академии - 30 лет

Специфика внутренних войск очень большая, обширная. Я думаю, что данные подразделения могут выполнять любые задачи: и по ликвидации массовых беспорядков, и по ликвидации групповых неповиновений в исправительных учреждениях, и по охране общественного порядка, и по обеспечению массовых мероприятий - спортивно-массовых, общественно-политических, культурно-зрелищных. Ребята, которые будут проходить службу в этих подразделениях, она у них будет очень интересная. На месте сидеть не придется.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси