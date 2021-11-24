ФАП в Новоселках, пуск природного газа в агрогородке Черноручье - новые проекты на Могилевщине

В нашем "коде" заложено помогать другим. Этим мы живем и этим продолжаем строить мирную жизнь у себя в стране. Развитие инфраструктуры в больших городах и на селе. Энергетическая безопасность регионов, а еще строительство жилья и газификация агрогородков. Приоритет пятилетки очень важен. Проектов много, о новых продолжаем рассказывать в рубрике "Нужное людям".

Рассказывает Андрей Ястребов.



ФАП в Новоселках после реконструкции стал лучшим в районе. Есть возможность онлайн-консультаций с могилевскими врачами. Современное оборудование. Первичное обследование для жителей агрогородка теперь в шаговой доступности. Кстати, ФАП - на электрическом отоплении.





Праздником для сельчан в агрогородке Черноручье стал и пуск природного газа. Теперь не нужно думать о заготовке дров, а самое главное - дома стало комфортно.







В этом году природный газ получат 12 сельских населенных пунктов республики, в том числе это агрогородок Красный Бор Кричевского района, агрогородок Высокое Климовичского района. Алексей Кушнаренко, гендиректор ГПО "Белтопгаз"





Кстати, Шкловский район стал пятым в Могилевской области полностью газифицированным. Открыта после масштабной реконструкции и подстанция "Могилев-330" - стратегически важный объект для страны, центр нагрузок, объединяющий Могилевскую, Витебскую и Гомельскую области.

Подстанция мощностью 330 киловольт принимает энергию от Лукомльской ГРЭС, распределяет ее по 8 районам области. Свыше 120 миллионов рублей понадобилось на создание уникального для страны объекта. Теперь он под контролем автоматических цифровых систем, единственный в своем роде в Европе и на постсоветском пространстве и ориентир на будущее.







Применены новые подходы по обработке и анализу, сбору информации. А это позволяет оперативно мониторить работу и оборудования, и электрических сетей - как высоковольтных, так и распределительных, которые с этой подстанции выходят. Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси





И конечно, строительство жилья. Что может быть важнее. Радостное событие в семье Демьянковых - им вручены ключи от квартиры в столичной новостройке. Подарок пришелся кстати. Как раз к празднику образования отряда милиции особого назначения. Сразу 400 семей стражей правопорядка отметили новоселье. Три многоэтажных дома - в каждом по 132 квартиры. Вместе с ключами и особые поздравления - от руководства МВД и Совета безопасности Беларуси.