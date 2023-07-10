"Плакали. Кто на окна лез, кто под печь, кто под кровать" - свидетельство очевидицы, как фашисты расправлялись с Октябрьским

Задача немцев была уничтожить определенный процент населения, потому что им нужна была земля, уверена научный сотрудник ГУК "Центр истории и культуры Октябрьского района" Любовь Шейко.

Видя, какая надвигается угроза, партизаны звали жителей уходить в леса. И многие уходили. Но многим все равно казалось, что не будет беды, если остаться дома.

Руководители партизанских отрядов, сами партизаны просили людей: "Давайте, уходите в леса, иначе они будут расправляться". Отдельные среагировали. Вот и даже сам Октябрьский. Они живые остались. А кто не ушел, тех сожгли.

Когда немцы в 1942 году жгли людей, после этого дали объявление партизанским семьям выезжать в лес, и мы поехали в лес. Мать запрягла коня, нас на воз посадила, и поехали на Высокий остров. Немцы стали по лесу ходить. Детей оставили на берегу, а я с матерью и меньшимив лес побежали. Мария Одинец, участница Великой Отечественной войны

В конце марта 1942 года немецко-фашистскими захватчиками была проведена карательная операция "Бамберг" против партизанских отрядов и мирного населения.

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"Немцы издевались, - вспоминаетМария Одинец. - Утром идет немец по дому и кричит: "Матка, на собрание, матка, на собрание!" Все пошли на собрание в конец деревни. А был полицай, он знал людей, где партизанские семьи, а где не партизанские. И расстреляли всех. На следующий день всех гнали сюда, в конец деревни. И всех сортировали, партизанские семьи отдельно, а других отдельно. Погнали и всех убили".

За время операции каратели полностью сожгли вместе с жителями 6 деревень, которые не были восстановлены после войны.

9 деревень сожжено дотла, они не возродились. Любовь Шейко

Частично фашисты подвергли сожжению более 80 деревень района.

"Практически каждая деревня была частично сожжена, все равно. А что такое частичное, например, и 300 человек могли", - предполагаетЛюбовь Шейко.

Мы были в Шимковичах, и нас согнали, мать и нас пятеро, в этот дом. И собирались жечь. Солома лежит, канистра с бензином. Люди кричат, в окно лезут. А они с винтовками стоят перед окнами. Плакали. Кто на окна лез, кто под печь лез, кто под кровать прятался, думал, что там под печью не сгорит. Мария Одинец

Когда на четвертый день партизаны вошли - они не узнали свой поселок. Он был безлюден, обезображен, мертв. Из шести тысяч двадцати пяти дворов Октябрьского района сожжено было за войну три тысячи пятьсот тридцать девять. Убито пять тысяч восемьсот двадцать четыре человека, почти треть населения.