Федерация профсоюзов Беларуси проведет горячие линии

На любые вопросы бюджетников по поводу новой системы оплаты труда по телефону ответят профсоюзы. Сегодня начинают работу горячие линии. Они помогут проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно среагировать на возникающие спорные ситуации на местах. Напомним, на новый порядок начисления перешли 1января этого года.



