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Федерация профсоюзов планирует пополнить музей военной техники у Кургана Славы новым экспонатом
Ко Дню Независимости - 3 Июля - Федерация профсоюзов Беларуси планирует пополнить музей военной техники у Кургана Славы новым экспонатом - самолетом Ил-2. Также во всех областных и районных центрах будут благоустроены мемориалы, над которыми шефствуют ответственные профсоюзные организации.
Федерация профсоюзов шефствует над Курганом Славы более 15 лет, за что в 2017 году была удостоена премии Президента Беларуси "За духовное возрождение".
Подробную версию онлайн-конференции смотрите на сайте tvr.by, официальном YouTube-канале и в соцсетях Агентства теленовостей.
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