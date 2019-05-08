Федерация профсоюзов планирует пополнить музей военной техники у Кургана Славы новым экспонатом

Ко Дню Независимости - 3 Июля - Федерация профсоюзов Беларуси планирует пополнить музей военной техники у Кургана Славы новым экспонатом - самолетом Ил-2. Также во всех областных и районных центрах будут благоустроены мемориалы, над которыми шефствуют ответственные профсоюзные организации.



Федерация профсоюзов шефствует над Курганом Славы более 15 лет, за что в 2017 году была удостоена премии Президента Беларуси "За духовное возрождение".



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