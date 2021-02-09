Федерация профсоюзов создает экспертную группу. Задача - не допустить необоснованного повышения цен

Федерация профсоюзов Беларуси создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов. Специалисты будут изучать не только внутренний, но и внешние рынки. Это позволит отслеживать всю цепочку от производителей до прилавка и выявлять, на каком этапе и почему происходит рост цен. Импульсом стала ситуация с изменением стоимости некоторых лекарств. К слову, Федерация профсоюзов мониторит цены регулярно.





На постоянном контроле - 50 наиболее востребованных наименований лекарств в 70 аптеках

Наталия Зельманчук, заведующая аптекой №88 РУП "Белфармация":

"Самая главная направленность нашего предприятия - это не допустить необоснованного роста цен. На 1 февраля этого года лекарственные средства ценой до 19 рублей 99 копеек мы вообще не переоценивали. Сохранили доступность для нашего населения. А цены выше 20 рублей переоценивались согласно законодательству".

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"У нас есть договоренность и с правительством, и с нанимателями, что если растут цены - должны расти и доходы. Если не растут - должны быть другие механизмы защиты задействованы. В этой связи мы предлагаем снизить ставку НДС на лекарственные препараты и медицинские до 5 процентов. Или ввести регулирование цен на социально значимые лекарственные препараты, которые востребованы населением именно в период таких эпидемиологических ситуаций".