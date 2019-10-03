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Федерика Могерини отложила визит в Минск

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини отложила визит в Беларусь для участия в мероприятии по программе "Восточное партнерство" в связи с рядом изменений повестки дня различных участников. Об этом сообщили во внешнеполитической службе ЕС.

МИД Беларуси перенос визита Могерини в Минск, запланированного на 4-5 октября, подтвердил. Как отметил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, решение принято после консультаций с принимающей стороной.

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