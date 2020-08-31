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Федор Повный: Недопустимо использовать церковь в политических целях

Молебны за мир и благоденствие на белорусской земле прошли накануне во всех православных храмах страны. Верующих пригласили присоединиться к молитве за восстановление спокойствия.Молебен в главном кафедральном соборе Беларуси возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин. А настоятель храма Всех Святых протоиерей Федор Повный заявил о недопустимости использования церкви в политических целях и призвал граждан Беларуси прекратить провокации и взаимные оскорбления.

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