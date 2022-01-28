Федосова: Беларусь демонстрирует высокий уровень развития экономики

Если говорить о Беларуси, очень высокий уровень развития экономики, который был продемонстрирован на предыдущем этапе, показал диверсификацию различных отраслей, возможность самообеспечения республики, поэтому любые санкции, которые могут быть введены, должны быть преодолены совместными усилиями. И политика импортозамещения показывает результаты, и в военно-технической сфере это прежде всего заметно. О чем было на докладах Шойгу недавно замечено - о проценте новых вооружений, поэтому промышленность, производство не стоит на месте, и база для этого есть, она была создана не только во времена Советского Союза, но, благо, что не все было потрачено за то безвременье, которое наступило после его распада.

Виктория Федосова, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН