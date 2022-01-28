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Федосова: Беларусь демонстрирует высокий уровень развития экономики
Несмотря на санкции и давление со стороны коллективного Запада, наша страна продолжает выстраивать грамотную и стабильную социально ориентированную экономику.
Таким мнением поделилась замдиректора российского Института стратегических исследований и прогнозов Виктория Федосова.
Если говорить о Беларуси, очень высокий уровень развития экономики, который был продемонстрирован на предыдущем этапе, показал диверсификацию различных отраслей, возможность самообеспечения республики, поэтому любые санкции, которые могут быть введены, должны быть преодолены совместными усилиями. И политика импортозамещения показывает результаты, и в военно-технической сфере это прежде всего заметно. О чем было на докладах Шойгу недавно замечено - о проценте новых вооружений, поэтому промышленность, производство не стоит на месте, и база для этого есть, она была создана не только во времена Советского Союза, но, благо, что не все было потрачено за то безвременье, которое наступило после его распада.
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