Федосова: Страны стремятся сохранить суверенитет, несмотря на давление США

Прогнозирование изменения в мировой системе уже началось не сегодня и не вчера. Многие аналитики говорили о том, что формируется многополярный мир. Формировались новые центры силы, и, естественно, попытка США мыслить сейчас в логике той же холодной войны, противопоставляя себя всему основному миру, показывает свою несамостоятельность. Потому что мы даже на примере голосования в Генеральную ассамблею ООН, согласно исследованию тех же западных СМИ - Economist например, видим, что поддержка Соединенных Штатов и их парадигма мышления имеет место только в странах, суммарная численность населения которых составляет где-то треть от всего населения мира. Все остальные страны либо с осторожностью относятся к этому западному экспансионизму, либо резко ему противостоят. Поэтому сейчас, конечно, будет формирование дальнейшее макрорегионов экономических, суверенизация отдельных валют, перевод расчетов в национальные валюты тех игроков, которые стремятся сохранить свой суверенитет, несмотря на давление Соединенных Штатов, которое они проявляют не только на западном векторе в отношении России, Белоруссии, Союзного государства, но и наращивают свое давление на Китай.

Виктория Федосова, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН