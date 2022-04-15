3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Федосова: Страны стремятся сохранить суверенитет, несмотря на давление США
Агрессивная внешняя политика США в отношении Беларуси и России выглядит, как политическая несостоятельность официального Вашингтона. При этом Америка продолжает жить сознанием холодной войны, в то время как весь остальной свет формирует новую геополитическую и экономическую систему мира.
Прогнозирование изменения в мировой системе уже началось не сегодня и не вчера. Многие аналитики говорили о том, что формируется многополярный мир. Формировались новые центры силы, и, естественно, попытка США мыслить сейчас в логике той же холодной войны, противопоставляя себя всему основному миру, показывает свою несамостоятельность. Потому что мы даже на примере голосования в Генеральную ассамблею ООН, согласно исследованию тех же западных СМИ - Economist например, видим, что поддержка Соединенных Штатов и их парадигма мышления имеет место только в странах, суммарная численность населения которых составляет где-то треть от всего населения мира. Все остальные страны либо с осторожностью относятся к этому западному экспансионизму, либо резко ему противостоят. Поэтому сейчас, конечно, будет формирование дальнейшее макрорегионов экономических, суверенизация отдельных валют, перевод расчетов в национальные валюты тех игроков, которые стремятся сохранить свой суверенитет, несмотря на давление Соединенных Штатов, которое они проявляют не только на западном векторе в отношении России, Белоруссии, Союзного государства, но и наращивают свое давление на Китай.
Президент
Все
Президент Беларуси 11-12 ноября отправится в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Washington Post: Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить Украину
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов