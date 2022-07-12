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Федосова: Жители Германии отказываются от комфортных условий проживания
Жизнь в Германии дорожает с каждым днем, и нет признаков, что ситуация улучшится. По мнению российского эксперта Виктории Федосовой, жителям западных стран в данной ситуации уже приходится выбирать между погодой в доме и продуктовой корзиной. Позволить себе многие могут лишь что-то одно.
На примере Германии промышленная инфляция уже выросла более 33 %, это данные последнего месяца, то есть обновленные данные могут оказаться еще выше, соответственно потребительская инфляция также повысилась. Если говорить о ценах для домохозяйств, то мы видим, что в той же Германии выходят телерепортажи о том, насколько дороже стала жизнь простого гражданина. Он должен уже выбирать: согреться, экономить, снижать температуру в квартире, отопление или кондиционеры, ограничивать свои потребности в комфорте, которые он привык удовлетворять. Та же ситуация в Великобритании. Если говорить о газовом транзите, конечно, эти страны не ожидали, что Россия может предъявить свои требования по обслуживанию газопровода и сказать, что ей нужно увезти на обслуживание "Северный поток - 1". Он со вчерашнего дня на обслуживании. Германия уже беспокоится о том, что он не будет запущен, и глава Баварии (он представитель ХСС предыдущей правящей коалиции) говорит о том, что экономике Германии грозит инсульт, и о том, что действительно придется, возможно, вернуться и к атомной энергетике. Здесь проявляется еще один такой минус и зашоренность этой зеленой политики Евросоюза.
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