Федосова: Жители Германии отказываются от комфортных условий проживания

На примере Германии промышленная инфляция уже выросла более 33 %, это данные последнего месяца, то есть обновленные данные могут оказаться еще выше, соответственно потребительская инфляция также повысилась. Если говорить о ценах для домохозяйств, то мы видим, что в той же Германии выходят телерепортажи о том, насколько дороже стала жизнь простого гражданина. Он должен уже выбирать: согреться, экономить, снижать температуру в квартире, отопление или кондиционеры, ограничивать свои потребности в комфорте, которые он привык удовлетворять. Та же ситуация в Великобритании. Если говорить о газовом транзите, конечно, эти страны не ожидали, что Россия может предъявить свои требования по обслуживанию газопровода и сказать, что ей нужно увезти на обслуживание "Северный поток - 1". Он со вчерашнего дня на обслуживании. Германия уже беспокоится о том, что он не будет запущен, и глава Баварии (он представитель ХСС предыдущей правящей коалиции) говорит о том, что экономике Германии грозит инсульт, и о том, что действительно придется, возможно, вернуться и к атомной энергетике. Здесь проявляется еще один такой минус и зашоренность этой зеленой политики Евросоюза.

Виктория Федосова, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН