Федута признал свою вину в заговоре с целью захвата власти в Беларуси

Первое судебное заседание по делу о попытке госпереворота началось 29 июля в Минском областном суде. Слушания сначала проходили в закрытом режиме, затем, исходя из ходатайства обвиняемого, суд принял решение об открытом формате заседания.



На скамье подсудимых пять человек, все знакомые личности: юрист с двойным гражданством Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев. Их обвиняют в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Еще двух фигурантов - Ольгу Голубович и Дениса Кравчука - обвиняют в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, Зенковичу инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство им, призывы к захвату госвласти и разжигание социальной вражды и розни. По материалам Генпрокуратуры, изучение дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно, а предъявленное обвинение обосновано собранными доказательствами.