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Федута признал свою вину в заговоре с целью захвата власти в Беларуси

Первое судебное заседание по делу о попытке госпереворота началось 29 июля в Минском областном суде. Слушания сначала проходили в закрытом режиме, затем, исходя из ходатайства обвиняемого, суд принял решение об открытом формате заседания.

На скамье подсудимых пять человек, все знакомые личности: юрист с двойным гражданством Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев. Их обвиняют в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Еще двух фигурантов - Ольгу Голубович и Дениса Кравчука - обвиняют в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, Зенковичу инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство им, призывы к захвату госвласти и разжигание социальной вражды и розни. По материалам Генпрокуратуры, изучение дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно, а предъявленное обвинение обосновано собранными доказательствами.



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Я не думаю, что он долго удержится в любом случае. То есть это будет просто более кровавый или менее кровавый сценарий. Будем выходить на Госдепартамент, чтобы помогали это сделать.


Напомним, как обвиняемые попали на скамью подсудимых. Они более полугода планировали свержение государственной власти в Беларуси путем вооруженного мятежа. Из материалов дела ясно, что группа заговорщиков была готова пойти на самые радикальные меры - устранить Президента и его семью, занять важные госздания в столице и объявить режим смены власти. Кроме того был подготовлен обширный список чиновников и сторонников власти, подлежащих, по всей видимости, физическому уничтожению.


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Юрий Зенкович, обвиняемый:Я прызнаю сябе віноўным у тым, што я быў па сутнасці выкарыстаны Шчыгельскім, я тэхнічны арганізатар.



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Александр Федута, обвиняемый: Вину свою признаю, потому что взрослый и опытный человек, должен отвечать за свои поступки.



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Григорий Костусев, обвиняемый: Павёўся, як пацан, у нейкай ступені таксама прыняў удзел у абмеркаванні тых пытанняў, якія яны ўзнімалі.



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Александр Федута, обвиняемый: Существует человек, который, с моей точки зрения, был двигателем всего этого. Это господин Щигельский. Поскольку я вспоминаю, именно он мне предложил поучаствовать в этих встречах. Я несколько раз возмущался по поводу записей.


Отметим, что судебное заседание стало открытым в силу ходатайства обвиняемого Федуты, которое также поддержал Костусев. Кроме того, после оглашения обвинения Федута признал вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.


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