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Феерический сезон: Белгосцирку - 65

Сотни новых шоу и масштабная реконструкция. Белгосцирку - 65! Артисты ежегодно становятся обладателями престижных наград профессиональных конкурсов и фестивалей. Сама цирковая арена выступает площадкой для показа международных программ.

Например, в сентябре зрителей ждет масштабное шоу - Минский международный фестиваль циркового искусства.

Подробности в видео.

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