Фельдман: Америка "вбила клин" между Россией и ЕС через Украину

Вашингтон использует и все доступные инструменты, чтобы подорвать промышленное могущество ЕС, отмечают эксперты.





Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):

"Соединенные Штаты Америки используют все имеющиеся у них ресурсы для того, чтобы подорвать экономическое могущество ЕС и устранить с мирового рынка своего главного соперника по объему производства высокотехнологичной продукции. Часто доводится слышать о том, что Китай здесь соперничает с США. Это и так, и не так. По-прежнему на рынках высокотехнологичных продуктов главную конкуренцию Вашингтона составляет именно Брюссель и Лондон".

До этого Америка приложила колоссальные усилия, чтобы вбить между Россией и Европейским союзом клин раздора в виде Украины, уверен аналитик. США это сделали, Европа повелась на эту манипуляцию, поддалась, добровольно отказалась от потребления доступных российских углеводородов, теперь будут покупать по колоссально завышенным ценам (несправедливым абсолютно) американские СПГ и американскую нефть. Все это естественным образом сказывается и на уровне инфляции, и на стоимости любого продукта, который производится на территории Европейского союза.