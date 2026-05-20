"Та ситуация, которая сложилась в Европе, парадоксальна. В Германии, Франции, Италии, Испании и странах Балтии примерно одна и та же обстановка. У власти находятся непопулярные политики и партии. Эти партии последовательно проводят ненавистную, неприемлемую для простых граждан политику милитаризации, которая чревата урезанием социальных расходов и перенаправлением всех бюджетных расходов в сторону военно-промышленного комплекса и перевооружения армии. Эта политика вызывает очень большое отторжение со стороны рядовых европейцев, простых избирателей, но они ничего не могут сделать, чтобы изменить негативную для них ситуацию, потому что действует сговор элит. В Германии непопулярный канцлер. Случись в ближайшее воскресенье выборы в бундестаг, он бы с треском их проиграл и, возможно, победу бы одержала "Альтернатива для Германии". Но все эти светочи европейской демократии, реализующие милитаризацию, т. е. откровенно готовящиеся к войне, одновременно отменяют элементарные демократические права и свободы, включают геббельсовскую пропаганду и запрещают оппозицию", - отметил профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.