Фельдман: Ядро протеста во Франции сместилось в политическую плоскость

Действия французской полиции против протестующих чрезмерные и контрпродуктивные, а недовольство властью выходит далеко за рамки первоначальных требований.

"С точки зрения обеспечения безопасности, меры, которые применяет сейчас французская полиция к протестующим, абсолютно избыточны, контрпродуктивны. Этим применением слезоточивого газа, избиениями, неизбирательными задержаниями французские полицейские только провоцируют общество на встречную агрессию. Если все начиналось, как выход на улицы недовольных школьных учеников, то на сегодняшний момент их протест трансформировался уже в полноценный конфликт между гражданским обществом и французской властью. Добавился новый предмет этого конфликта. Если раньше протесты концентрировались вокруг проблемы некачественного образования, недоступности социальной среды в школах, отсутствия комфортных условий для того, чтобы повышать уровень своих знаний, то сегодня ядро протеста сместилось в политическую плоскость", - отметил профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

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