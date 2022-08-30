Фельдман: Европейцы устали от пустых обещаний своих властей

Тот энергетический кризис, с которым столкнулся сегодня Запад, действительно в значительной мере обусловлен его же недальновидной политикой в отношении потребления углеводородов из России и другой важной для продовольственного рынка продукции из Беларуси, включая, например, минеральные удобрения. Но надо понимать, что мы живем во время, которое коллективный Запад без преувеличения рассматривает как военное, и когда они идут на эти экономические жертвы, вероятно, они ставят перед собой некую политическую цель, ради которой эти жертвы будет нести население, политические элиты. Очевидно, что гражданам это не может нравиться. Но их постоянно накручивают, убеждают в том, что подобного рода жертвы и лишения не напрасны. И если каждый день педалировать тему России и Беларуси как угрозу для коллективного Запада, то даже самые прагматичные европейцы рано или поздно начнут ставить политические интересы и ценности выше их экономических благ и процветания. А сегодня ведущие западные СМИ говорят едва ли не об экзистенциальной угрозе с Востока для всей цивилизации и призывают собственных граждан ради противодействия этой угрозе немного потерпеть. Другой вопрос, как долго эти сами граждане будут терпеть и как это скажется на избирательных компаниях европейских политиков (будь-то президенты или парламентарии) мы увидим буквально своими глазами уже в ближайшее время.

Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия)