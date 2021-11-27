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Фельдман: Лукашенко оказывает реальную помощь беженцам
Поездку Президента на границу и встречу с беженцами широко обсуждают в экспертной среде. Пока Польша продолжает вопить о гибридных войнах и перекладывать ответственность на других, Президент Беларуси доказал не словами, а действиями, что направляет все усилия для решения миграционного кризиса на границе, тем самым разоблачив Запад.
Лукашенко показывает западному сообществу, что такое гуманистические ценности, что такое права человека, о которых так много трезвонят и Берлин, и Брюссель, и Варшава, в действии. Как это работает в реальной жизни здесь и сейчас, потому что мигранты нуждаются не в обещаниях, которые у них изначально были завышены по вине Запада, а в помощи. В том, чтобы их спасли. И Президент Лукашенко это делает, и дает возможность это видеть другим странам, как это происходит.
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