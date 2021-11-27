Фельдман: Лукашенко оказывает реальную помощь беженцам

Лукашенко показывает западному сообществу, что такое гуманистические ценности, что такое права человека, о которых так много трезвонят и Берлин, и Брюссель, и Варшава, в действии. Как это работает в реальной жизни здесь и сейчас, потому что мигранты нуждаются не в обещаниях, которые у них изначально были завышены по вине Запада, а в помощи. В том, чтобы их спасли. И Президент Лукашенко это делает, и дает возможность это видеть другим странам, как это происходит.

Павел Фельдман, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН