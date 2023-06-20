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Фельдман: Снарядный голод Киева растет, а европейские склады пустеют
Евросоюз истощает свои военные запасы, предоставляя вооружения Украине, а потребности Киева не утихают. Так утверждает российский эксперт Павел Фельдман. По его словам, в ближайшее время критическая ситуация не изменится, ведь европейские главы продолжают действовать на благо чужим интересам.
Со стороны Украины, конечно, отмечается в последнее время огромный расход артиллерийских снарядов. Даже при таком высоком расходе они далеки от достижения тех целей, которые сами для себя обозначили. Это означает, что снарядный голод у них будет развиваться. Для того чтобы удовлетворить свои потребности в вооружениях, они будут продолжать выдвигать ультиматумы в отношении европейских центров силы, потому что склады там и так уже изрядно пустеют. На сегодняшний день даже обеспеченные европейские страны не способны удовлетворить эти растущие потребности Киева. И в целом понятно почему. Дело в том, что западные страны, конечно, привыкли чувствовать себя спокойно под натовским военным колпаком, полагаться в вопросах своей национальной безопасности на Соединенные Штаты Америки. Они, разумеется, не готовились к большому конвенциональному вооруженному конфликту. И вот теперь Украине приходится расплачиваться за их недальновидность, за их желание во всем полагаться на своих заокеанских партнеров.
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