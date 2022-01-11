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Фельдман: Ввод миротворческих сил в Казахстан позволил остановить развитие ситуации по негативному сценарию
Ввод миротворческих сил ОДКБ в Казахстан позволил остановить развитие ситуации по негативному сценарию, чего активно добивались внешние игроки. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. По словам эксперта, Организация Договора о коллективной безопасности проявила себя как действенный инструмент по предотвращению любой попытки цветной революции на постсоветском пространстве.
Павел Фельдман, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:
Действительно казахские события показали, что членство страны в ОДКБ и готовность выполнять договоренности, которые принимают на себя страны участники альянса, является самой настоящей вакциной от цветной революции. Технологии, примененные на территории Казахстана, очень похожи на то, что использовалось в свое время на Украине, и то, что попытались применить в Беларуси, то, что в 2011-2012 годах могло бы ожидать и Россию. Российские и белорусские исследователи провели колоссальную работу для того, чтобы детально изучить шаблон реализации цветной революции и создали ответную силу, которая может сегодня в кратчайшие сроки купировать эту внешнюю угрозу, потому что цветная революция является современной технологией ведения гибридной войны. Это не внутриполитический процесс, что подчеркивают наши президенты, - это инструмент внешнеполитического вмешательства, который ведет к моментальному шоку, параличу силовых структур, расколу элит и в конечном итоге к смене власти путем силы. Так вот ОДКБ сегодня показала себя как действенный инструмент, способствующий моментальной блокаде любой попытки организации цветной революции на постсоветском пространстве.
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