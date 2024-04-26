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Фельдман: За будущее Беларуси можно быть спокойным

По меркам постсоветского пространства, а может, и всего мира, Всебелорусское народное собрание - это уникальный институт демократического представительства. Там коллективно представлены и молодежные объединения, и женские организации, и профессиональные союзы. Они принимают участие в принятии решений точно так же, как и представители государственной власти.

Это очень важно. Это повышает легитимность принимаемых решений. Такое мнение нашему телеканалу высказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Лучшие мировые и исторические практики воплощаются в работе ВНС, и главная его задача сегодня заключается в том, чтобы продолжать реализацию суверенного курса развития Беларуси. Самое главное, опираясь на широкое народное представительство, народное доверие и подкрепляясь этим самым доверием, увеличивать легитимность политической системы. Вот это самое главное на сегодняшний момент, потому что безопасность, суверенитет - все это является производными от доверия народа к власти. И вот на сегодняшний момент ВНС в лучших мировых и отечественных традициях воплощает эти идеалы и значит, за будущее Беларуси можно быть спокойным.
Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент академии труда и социальных отношений (Россия)

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