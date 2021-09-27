Феноменальные истории сакральной жизни Беларуси - в спецрепортаже "Крест Господень" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Православные христиане сегодня отмечают Воздвижение Креста Господня. В этот день Агентство теленовостей представит специальный репортаж "Крест Господень". Духовные символы нации, которые оберегают Беларусь и с севера, и с юга; Полоцкий и Туровский кресты, исчезнувшие бесследно и воссозданные в современной Беларуси; тайны и имена создателей, а также феноменальные истории сакральной жизни Беларуси - в специальном репортаже "Крест Господень" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" после "Панорамы".