Фермермы выступают за разрешение торговли с колес в спальных районах

В поисках решения своего вопроса фермеры. Они выступают за разрешение торговли с колес в спальных районах, что сегодня запрещено. Инициатива возникла из-за недопонимания с крупными сетями - одним недостаточно объемов и качества, другие ссылаются на низкие цены закупки и возврат нереализованного. Федерация профсоюзов выступила независимой площадкой, чтобы договориться.



Как выстроить диалог, чтобы на прилавках до следующего сезона не исчезала белорусская картошка и яблоки, а цены к весне не взлетели? Ситуацию изучила Ксения Лебедева.



История кто кому должен - фермеры крупным магазинам или магазины - не нова. Каждый думает, как заработать больше при меньших потерях. При этом мнение покупателя остается в стороне. А ведь спрос формирует предложение.



Традиционно от неудобных вопросов сами торговые сети уходят, ситуацию на камеру комментировать отказываются. Поэтому мы сами заглянули на прилавки. Без телекамеры, но с телефоном. Увидели, что сейчас белорусских овощей и фруктов в достатке. Вопрос, надолго ли?



Если белорусские сети не хотят покупать продукт, выращенный здесь же, то фермерам приходится его по большей части экспортировать. В результате мы вынуждены уже зимой и ранней весной покупать морковь из Италии, а яблоки из Польши и Нидерландов.









Пойдет на экспорт

Фермерское хозяйство недалеко от Радошковичей почти закончило уборку лука и картофеля. Продолжают собирать морковь, свеклу и капусту. Руководитель говорит, что в этом году урожай хороший. А вопрос с реализацией товара решили давно. 30 % выращенного остается здесь, остальное уезжает за границу. В основном в Россию.

Игорь Пакуш, фермер:

"В последние годы начали выходить на рынок Молдавии, Украины, Сербии. Пробовали Францию, но туда не получилось, вернули назад машину. Не пускают нас. Дай бог продать то, что вырастили, за хорошие деньги".

Игорь Александрович 25 лет в сельском хозяйстве. Говорит, кто хочет купить белорусское, тот найдет. Достаточно небольших магазинов, которым интересен именно этот товар, есть постоянные покупатели, да и тех, кому интересно собственное здоровье все больше, как никак наши овощи и фрукты меньше обрабатывают, но есть в этом и минус - они меньше хранятся. Из-за этого тоже торговые сети берут наш товар с неохотой. А фермеры не торопятся им продавать, так как получить обратно фуру испорченной нереализованной капусты или моркови никто не хочет - потери на плечах производителя.

Игорь Пакуш, фермер:

"Как таковой острой проблемы не существует, но существует разница интересов. Мы как производители хотим продать свою продукцию в Беларуси, большую часть. Но если мы не находим рынка сбыта, мы ищем подальше. Сети, наверное, не совсем интересно торговать нашей продукцией в полном объеме, потому что сети наши не всегда белорусские, им же интересно своим продуктом торговать".

Поэтому нет ничего удивительного, что весной овощи и фрукты белорусского производства стоят дороже. Возникает их дефицит. А предприимчивые фермеры небольшие партии приберегают до поры до времени и только потом реализуют по сладкой цене. Яблоки из Польши в цене практически не изменятся - что сейчас около 2-х рублей, что через 6 месяцев.

Александр Литвин, председатель Совета директоров торговой сети:

"Это все еще зависит и от урожайности. Если в той же соседней Польше урожай составил образно 100 тысяч тонн, а у нас 10, то себестоимость, конечно, продукции будет выше там, где урожай меньше".



Сработать на опережение

Федерация профсоюзов обратила внимание на проблему еще весной. Провели мониторинг, увидели рост цен на традиционные для белорусов овощи: капусту, морковь, лук, картофель.

Выступили с предложением к Министерству антимонопольного регулирования и торговли принять меры на опережение, чтобы такая ситуация не повторилась весной следующего года.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Если говорить о конечном результате, то это, безусловно, кошелек людей. Все цены, которые сегодня повышаются или там есть сезонные скачки, они, безусловно, ложатся на кошельки наших людей, и они не должны необоснованно расти".



К дому ближе, цены ниже

Фермеры в свою очередь просят разрешить торговлю у домов прямо из машин -мол, это позволит продать ту же картошку без посредника, а значит, сделать ее дешевле для потребителя, да и продукт можно получить свежий и с пониманием того, кто это произвел.

Николай Силин, председатель Минской областной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств:

"Приезжают перекупщики, покупают эту картошку, овощи и они же продают. Естественно, они добавляют цену, и она всегда будет дороже. Мы продаем дешевле".



Сезонный вопрос