Фермеры Беларуси могут похвастаться хорошим урожаем голубики

Мы собрали уже 20 т ягоды. Планируем собрать еще какое-то количество, но уже не такое большое, так как движемся к финишу. Хорошему росту голубики способствует уход человека, который ее посадил, и, конечно, климатические условия. Голубику раскупают, склад постоянно пустой.

Елена Прушинская, агроном сельскохозяйственного филиала "Клецкий" Слуцкого сыродельного комбината