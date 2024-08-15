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Фермеры Беларуси могут похвастаться хорошим урожаем голубики
Ягодный хит-парад августа возглавляет голубика. Эту ягоду относительно недавно начали выращивать в Минской области, но фермеры уже готовы похвастаться хорошим урожаем. Самый популярный сорт на плантациях центрального региона - "блюкроп". Только на земле хозяйства "Клецкий" за день собирают более тонны крупной и сладкой ягоды. Спрос такой большой, что распродают ее прямо с плантаций.
Мы собрали уже 20 т ягоды. Планируем собрать еще какое-то количество, но уже не такое большое, так как движемся к финишу. Хорошему росту голубики способствует уход человека, который ее посадил, и, конечно, климатические условия. Голубику раскупают, склад постоянно пустой.
В Минской области более 170 га полей заложено под сладкую ягоду. Голубики десятки сортов: "блюголд", "элизабет", "джерси", "розовый лимонад". Об экспорте говорить пока рано. Урожай попадает в торговую сеть, на переработку в промышленных масштабах.
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