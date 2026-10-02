Фестиваль документального кино "Евразия. DOC": чем запомнится юбилейный форум

Красивая церемония проходит в столичном кинотеатре "Беларусь". Здесь награждают победителей юбилейного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. DOC".

В 2026 году поступило 413 заявок из 17 стран. В списке финалистов - 34 фильма.

В шорт-листе основного конкурса 2 документальные ленты "Первого информационного": фильм "Лето 1941-го. На рассвете войны" сценариста и продюсера Елены Бормотовой, режиссера Екатерины Пелениченко, а также "Родина-мать. Фильм памяти матери-героине Куприяновой" автора Полины Лущик.

В шорт-лист в 2026 году попала Молдова. Также второй год подряд участвует и Иран.

Наталья Маханько, режиссер, продюсер документального кино (Россия):

"Выбирать всегда сложно, потому что с каждым годом фильмов все больше и больше, и отбирать сложнее. В этом году авторы забыли, что краткость - это сестра таланта, и было очень много фильмов на 120 минут, и отборщики честно все отсматривали от первого кадра до титров, стараясь выловить самые лучшие работы, чтобы зрители в Смоленске и в Минске получили удовольствие".

Павел Климашкин, режиссер монтажа, оператор документального фильма "Береговые чукчи. Северная сказка" (Россия):

"В фильме "Береговые чукчи. Северная сказка" я выступал в качестве оператора и режиссера монтажа. Снимали на Чукотке. Это фильм про береговых чукчей, которые считаются малочисленным народом России. Снимали их жизнь, этнос, традиции, чем они питаются".

В 2026 году фестиваль проходил сразу в двух молодежных столицах - в Минске и Смоленске. На протяжении пяти дней были дискуссионные площадки, бесплатные кинопоказы.