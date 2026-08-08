Фестиваль "Ивьевский помидор" стал одним из самых ожидаемых событий лета

Фестивальное лето продолжается по всей Беларуси. И необычный праздник стал уже самым ожидаемым событием одного из городов в Гродненской области. "Ивьевский помидор" обзавелся своими уникальными традициями.

День помидора в Ивье уже традиционно отмечается громко и с особым размахом. Насладиться атмосферой приезжают гости со всех уголков Беларуси и из других стран.

Кстати, у гостей праздника мы уже узнали, ради чего. Какая часть программы их привлекает больше всего? И вот небольшие фрагменты интервью прямо сейчас в эфире.

"Я видела афишу еще в начале года, когда мероприятия по всей стране публикуются. Захотелось сюда приехать, чтобы посмотреть на битву помидоров, - рассказала женщина. - Праздник на самом деле уникальный, и радует то, что это праздник овощей. То есть мы знаем, что есть праздник вишни, есть праздник огурца, есть праздник хлеба. А помидор с Беларусью не ассоциируется".

"Очень привлекает то, что этот праздник становится известен по всей нашей Беларуси. Как ни зайдешь в TikTok, все говорят: "Ивьевский помидор, приезжайте, потом жалеть будете", - поделилась мнением девушка.

Участница театрализованной постановки отметила, что с каждым годом все больше и больше людей, а программа все шире и объемнее. "Каждый год мы немножко меняем программы, каждый год обновляем костюмы, открываются новые площадки, потому что праздником интересуется очень много людей. В прошлом году было 7 тысяч", - напомнила она.

Праздник помидоров в Ивье продолжается.