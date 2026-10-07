Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" принимает Могилев

19-й по счету фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" стартует 7 октября в Могилеве.

Главный посыл фестиваля - укрепление дружбы между молодежью Союзного государства. Он объединит свыше 300 участников - это молодые таланты, студенты, преподаватели, историки, магистранты, аспиранты из всех регионов Беларуси и многих регионов России.

По мнению организаторов, депутатов Парламентского собрания, в условиях мировых вызовов, попыток разделить народы постсоветского пространства важно донести до молодежи общность культур, рассказать о том, как многое нас объединяет. Фестиваль - не просто творческий конкурс исполнителей и хореографии. Это еще идеологическая площадка.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

"Цель одна - прежде всего, молодое поколение должно ценить то, что достигнуто предыдущими поколениями, сохранять и продолжать эти славные традиции. Кроме того, наш фестиваль, конечно же, основывается на высоком творческом потенциале".

Кстати, председателем жюри вокального конкурса станет заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. На несколько дней молодежь окунется в творчество, пройдут мастер-классы от знаменитых музыкантов.

Член Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси Артем Ворочай отметил, что ему хочется укреплять новые взаимоотношения с молодежью России и создавать новые идеи. Он добавил, что мы являемся единым народом и должны строить для наших стран общее будущее, а также подчеркнул, что с нетерпением ждет форум.

Анастасия Прокопцова, член Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси:

"И мы приезжаем к ребятам из России, они к нам. Есть общие проекты, такие проекты, как "Дорогами памяти и славы", где в этом году приняло участие 22 региона Российской Федерации в нашем проекте. У нас одна общая история, и мы не должны ее забывать".

Сразу несколько локаций готовы принять гостей - это и Могилевский государственный университет имени Аркадия Кулешова, а также Музей Славы Могилевщины на легендарном Буйничском поле.

Уже 8 октября торжественных мероприятий немало. Кстати, в этом году участники посетят праздник тружеников села - областные "Дожинки" в Шклове и даже выступят на одной сцене со звездами.