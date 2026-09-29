Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" пройдет в Могилеве

Могилев готовится принять XIX фестиваль "Молодежь - за Союзное государство". Он пройдет с 7 по 11 октября.

В городе уже идет подготовка основных локаций. Ожидается участие более тысячи человек. Фестиваль объединит самых талантливых артистов белорусских и российских регионов. В программе - конкурсы исполнителей и хореографических коллективов, мастер-классы, творческие лаборатории, экскурсии по историческим местам.

Традиционно в эти же дни пройдет и молодежный форум, посвященный сохранению исторической памяти.

В 2026 году на форуме будут работать три секции. И, как отметил зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси, зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вадим Ипатов, их участники будут обсуждать широкий спектр вопросов: генетический код, основы наших государств, позволяющие нам идти вперед, побеждая все угрозы и вызовы, существующие вокруг Союзного государства.

"Цель одна - прежде всего молодое поколение должно ценить то, что достигнуто предыдущими поколениями, и продолжать эти славные традиции", - подчеркнул он.

Фестиваль проводится по инициативе депутатов Парламентского собрания. За годы его проведения он стал эффективной социально-культурной площадкой, сближающей молодежь Беларуси и России.