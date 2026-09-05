Фестиваль науки проходит в Минске

Фестиваль науки проходит в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси в Минске. Впервые в двухдневном формате. Главная задача - заинтересовать молодых людей и показать, что наука перспективна для выбора профессии.

В программе - интерактивные экспозиции, презентации инновационных проектов, встречи с учеными и мастер-классы. Особый акцент - на интерактив. Можно почувствовать себя оператором дрона, поучаствовать в битве роботов и состязаниях по футболу, увидеть свою ДНК.

Такие площадки помогают школьникам и студентам ближе познакомиться с научными разработками, современными технологиями и людьми, которые создают будущее страны. Ведь наука невозможна без человеческого потенциала.