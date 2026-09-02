Фестиваль науки пройдет 5 и 6 сентября в Минске - что подготовили организаторы

Достижения белорусской науки - важнейший ресурс социально-экономического развития страны. Ключевое звено здесь - академия наук.

Передовые разработки белорусских ученых пользуются спросом далеко за пределами страны. 5-6 сентября можно будет познакомиться с некоторыми из них. В Минске пройдет фестиваль науки.

Белорусская наука уверенно заявляет о себе в самых разных сферах: от космических технологий и робототехники до искусственного интеллекта и медицины. Познакомиться с современными разработками и попробовать себя в роли исследователя минчане и гости столицы смогут уже в эти выходные на фестивале науки.

Одно из ключевых направлений - космос и авиационные технологии. Гостям расскажут о разработках, которые уже используются в космической отрасли, и о перспективных решениях, которым еще только предстоит выйти на новый уровень.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Добавляются дополнительные интерактивные площадки и интеллектуальные технологии, где можно почувствовать себя оператором дрона, поучаствовать в битве роботов, в состязаниях по футболу среди роботов. Будет интересна площадка "Вкус науки", где можно услышать об альтернативных белках и попробовать их, услышать лекции о правильном сбалансированном питании для того, чтобы избежать каких-то проблем с белковой недостаточностью. Впервые будет вечернее шоу, где мы будем показывать связь науки и искусства. Это достаточно интересное, яркое, зрелищное мероприятие".

Отдельные локации посвятят робототехнике, химическим процессам, человеку и биологии. Посетители узнают больше о ДНК, микроорганизмах. В центре внимания - экологическая повестка.

Напомним, увидеть науку в действии можно будет в Центральном ботаническом саду. Вход свободный.