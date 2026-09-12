Более 20 предприятий презентуют молодежи свои возможности на "Фестивале профессий"

Более 1 тыс. школьников и абитуриентов уже сегодня нашли для себя профессию будущего. На "Фестивале профессий" в парке имени Горького представлено 16 зон с разными специальностями.

12 сентября в Парке Горького собрались 90 учреждений образования, организаций и предприятий - все они презентуют свои возможности школьникам и абитуриентам.

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:

"Уже который год подряд город Минск, Республиканский совет работающей молодежи, Министерство образования и все заинтересованные, а это учреждения среднего специального образования, учреждения высшего образования не только города Минска, но и со всей республики, проводят этот фестиваль. В этом году более 20 предприятий промышленного комплекса абсолютно из разных отраслей приехали сюда для того, чтобы рассказать про реальный сектор экономики. И я думаю, что сегодня такая локация, где можно пообщаться с реальными студентами, с преподавателями, тоже поможет им определиться после фестиваля профессий в выборе профессии".

Награждение победителей - конкурс "Белорусская женщина в глазах молодежи"

Хочется отметить не только профессии, которые тут представлены, но и то, что для 100 студентов различных вузов страны подготовка к фестивалю велась в течение года. Ребята разрабатывали проекты для республиканского конкурса "Белорусская женщина в глазах молодежи". Сегодня были награждены 13 победителей. И мы смогли пообщаться с лауреатами первой степени.

Диана Карцева, победительница конкурса "Белорусская женщина в глазах молодежи":

"Для меня белорусская женщина - это светлая девушка, очень красивая, молодая, румяная. Больше всего у меня присутствуют голубые оттенки, потому что в Беларуси много озер и рек".

"Конкурс очень хороший, потому что он развивает активность и воображение нашей молодежи, представление о том, какой является белорусская женщина, какой она должна быть", - считает победительница конкурса "Белорусская женщина в глазах молодежи" Милана Калюто.

Виктория Захаревская, руководитель Республиканского молодежного центра:

"В рамках Года белорусской женщины ребята захотели показать, как они видят белорусскую женщину и отразить это все в рисунках".

Этот фестиваль - пространство, где рождается профессиональное будущее, где каждый может найти дело своей жизни.