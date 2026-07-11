Фестиваль уличных видов спорта проходит в Минске

Новый проект Президентского спортивного клуба Minsk Urban Fest проходит в эти выходные, 11 и 12 июля, в столичном парке имени Уго Чавеса.

Фестиваль объединил 8 уличных направлений спорта в один большой праздник для всех участников, а их более тысячи. В программе: гонки на эндуро, трюки на самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX, бег с препятствиями, функциональное многоборье, брэйк-данс и стритбол. Здесь найдут занятие по душе как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни.

Организаторы уже строят планы на следующий сезон: хотят провести фест в несколько этапов на протяжении всего лета, а также увеличить количество площадок и усложнить некоторые трассы.