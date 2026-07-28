Фестиваль водных фонариков пройдет в Ботаническом саду

Центральный ботанический сад НАН Беларуси готовится удивлять. С 31 июля по 2 августа здесь пройдет Фестиваль водных фонариков. Озеро станет главной сценой, где каждый сможет стать участником светового шоу.

Гостей ждут светящиеся инсталляции, огромная Луна над водой и уютные фотозоны. Для маленьких посетителей будет организована встреча с любимыми мультперсонажами. А кульминация наступит с темнотой. Гости смогут зажечь свои водные фонарики, загадать сокровенные желания и отпустить их в плавание по озеру.

Посетить фестиваль сможет каждый желающий с 19:00 до 23:00.