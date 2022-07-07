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Фестиваль "Александрия собирает друзей" приглашает на празднование Купалья

Самый душевный фестиваль лета - "Александрия собирает друзей" - приглашает на празднование Купалья в эти выходные. Творческие площадки развернутся на берегу Днепра в Шкловском районе 9 июля. Ожидается рекордное количество мастеров, артистов, будут работать 135 торговых объектов. К выставке сельхозтехники добавится экспозиция "Джили" и товары с мерчем от Президента. Во время фестиваля будет определена семья - победитель республиканского конкурса "Властелин села".

Как никогда мы удивим мастерами народного творчества. Ожидается приезд в том числе из 12 регионов России, Казахстана, Таджикистана. Мы ожидаем более 500 мастеров.
Александр Глуздов, начальник отдела Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы
На малой концертной площадке, начиная с 12 часов дня, будет насыщенная программа на любой вкус: рок, детские исполнения, дискотека 80-90-х с любимыми хитами, сольный концерт Руслана Алехно. На гала-концерте на главной концертной площадке звездой концерта станет Елена Ваенга.
Анастасия Лобарева, замдиректора Могилевской областной филармонии

Немало мероприятий будет посвящено Году исторической памяти. Предлагаются экскурсии по святым местам. Все о фестивале, в том числе расположении автопарковок, можно узнать на сайте kupalle.by.

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