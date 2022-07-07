Фестиваль "Александрия собирает друзей" приглашает на празднование Купалья

Самый душевный фестиваль лета - "Александрия собирает друзей" - приглашает на празднование Купалья в эти выходные. Творческие площадки развернутся на берегу Днепра в Шкловском районе 9 июля. Ожидается рекордное количество мастеров, артистов, будут работать 135 торговых объектов. К выставке сельхозтехники добавится экспозиция "Джили" и товары с мерчем от Президента. Во время фестиваля будет определена семья - победитель республиканского конкурса "Властелин села".