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Фестиваль "Багратион" проходит на "Линии Сталина"
Масштабно, с размахом и по мотивам истории продолжают отмечать День Независимости на "Линии Сталина". В историко-культурном комплексе проходит фестиваль "Багратион". Реконструкторы восстановили события 28 июня 1944 года - именно тогда началась белорусская наступательная операция "Багратион". В ходе нее была освобождена БССР и почти полностью разгромлена германская группа армий "Центр", после чего Германия была не в состоянии восполнитьпонесенные потери. Отметим, такие постановки проводят при поддержке Министерства обороны. Оригинальная техника – их отличительная черта.
Традиционно для посетителей организованы выставки под открытым небом, работают интерактивные зоны для взрослых и детей, предусмотрено катание на вертолете и военной технике. Помимо этого для гостей выступили и кинологи.
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