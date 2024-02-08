Фестиваль "Башкортостан гостеприимный" пройдет в Минске 9 февраля

Культурный телепорт на 2 тысячи километров - фестиваль "Башкортостан гостеприимный" пройдет в Минске. Туристический потенциал презентуют на площадке у городской ратуши. В пятницу, 9 февраля, там развернется ярмарка-выставка и фольклорно-театрализованный интерактив. В программе запланированы также выступления известных артистов Башкирии, чайная церемония и гастрофест.

В Минске зарубежная делегация будет работать три дня, в том числе в рамках бизнес-форума "Беларусь - Башкортостан". Это своего рода ответный визит. Активное взаимодействие между нашими столицами началось в 2023 году, когда Уфа принимала X Форум регионов России и Беларуси.