Фестиваль "Евразия.doc": в афише для зрителя - бесплатный показ 14 кинофиналистов

Сегодня форум передислоцировался из Смоленска в Минск. В афише для зрителя - бесплатный показ 14 кинофиналистов. Всего же в конкурсный шорт-лист вошло три десятка фильмов от съемочных команд стран СНГ. Каждая лента с "нервом времени", это подчеркивает жюри "Евразии.doc". Свои наблюдения пока без подведения итогов оно озвучило утром на пресс-конференции. Так, некоторым режиссерам удалось рассмотреть темы "не с высоты квадрокоптера, а под микроскопом".