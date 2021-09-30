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Фестиваль "Евразия.doc": в афише для зрителя - бесплатный показ 14 кинофиналистов

Взгляд молодых на крушение СССР, хроника 500 дней Ржевской битвы и трагедия белорусских сирот в блокадном Ленинграде. Документальное кино фестиваля "Евразия. doc" уже на большом экране в "Беларуси".

Фестиваль "Евразия.doc" - 14 бесплатных показов

Сегодня форум передислоцировался из Смоленска в Минск. В афише для зрителя - бесплатный показ 14 кинофиналистов. Всего же в конкурсный шорт-лист вошло три десятка фильмов от съемочных команд стран СНГ. Каждая лента с "нервом времени", это подчеркивает жюри "Евразии.doc". Свои наблюдения пока без подведения итогов оно озвучило утром на пресс-конференции. Так, некоторым режиссерам удалось рассмотреть темы "не с высоты квадрокоптера, а под микроскопом".

Жюри фестиваля "Евразия.doc" впервые присудит Гран-при

И впервые за 6 лет экспертная группа присудит Гран-при фестиваля "Евразия. doc". Лучшие ленты назовут завтра на церемонии закрытия форума. Она пройдет в кинотеатре "Беларусь".

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