Фестиваль исторических реконструкций стартовал в Зельве

Второй международный фестиваль исторических реконструкций "Легендарные эпохи" стартовал в Зельве. Это Гродненский район. Он проводится в рамках "Анненского кирмаша", который празднуется уже более 300 лет. На реконструкции представлены четыре исторические эпохи: приход викингов, средневековое рыцарство, противостояние армии Наполеона и бои во время Великой Отечественной войны.

В рамках фестиваля проходит целый ряд мероприятий: реконструкции сражений, постановки боев, турниры, концертная программа.

"Анненский кирмаш" впервые пройдет в три этапа. 19-20 августа планируется проведение традиционного кирмаша, а 18 сентября состоится юбилейное торжество "СынкаВеча". Оно приурочено к годовщине со дня освещения престола сынковичского храма святого архангела Михаила.