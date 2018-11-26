Фестиваль исторической реконструкции в эти выходные принимал Борисов

По улицам города прошлись благородные гусары, пехотинцы и знаменитые военнослужащие. Военный парад образца XIX столетия приветствовал почти весь город. Затем колонна направилась к памятнику "Батареи", чтобы продемонстрировать бой на древних укреплениях старого города.

Путешествие в прошлое совершила и Наталья Кузьмицкая.

По центральной улице Борисова удало маршируют благородные гусары, артиллеристы, пехотинцы и знаменитые полководцы. Город будто перенесся на два столетия назад, во времена элегантной эпохи Наполеона.

Сегодня "Борисовские батареи" - памятник военно-инженерного искусства, два столетия назад - фортификационные постройки, за которые не раз разворачивались серьезные военные кампании.

Первая военно-историческая реконструкция. Театрализованная битва на предмостных укреплениях началась с перестрелок, которые продолжились наступательными атаками, а затем боем между основными силами наполеоновской и русской армий. Было громко, дымно, дух захватывало.

Всего задействовано около 600 униформистов, действительно одержимых историей и, конечно, военным делом. Костюмы, вооружения, амуниция настолько точные, даже не каждый профессионал отличит от оригинала.