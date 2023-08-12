Фестиваль картофеля в Витебске пригласил участников и болельщиков II Игр стран СНГ на кулинарный баттл

В Витебске, где в эти дни проходит турнир по муай-тай, участников соревнований и болельщиков пригласили на фестиваль картофеля. Площадкой для него стала одна из центральных локаций областного центра - площадь Свободы. Конкурсы, выставка блюд из картофеля, мастер-класс по их приготовлению, а еще научная составляющая - картофель в пробирке и презентация новых сортов брендовой для Беларуси овощной культуры. Картофельные рекорды и результаты вкусных баттлов - в репортаже Ольги Масловской (подробнее в видео).

Вкусный бэкстейдж II Игр стран СНГ. Фестиваль картофеля в Витебске

Второй хлеб, бренд Беларуси, то, без чего стол не бывает хлебосольным. Картофель! На любой вкус и в любом виде. Драники, колдуны, бабка, смаженка, верещака, зразы. В Бешенковичском районе семейные рецепты блюд из картофеля передают из поколения в поколение.

Мы сегодня привезли 30 блюд из картофеля, но это не предел.

Без этого блюда не обходится ни один праздник в Лепельском районе. Клецки с душами включены в сокровищницу нематериального культурного наследия Витебщины и Беларуси.





Белорусская кухня покоряет иностранных гостей

Зарубежные гости (а в эти дни Витебск принимает спортсменов по муай-тай из шести стран), несмотря на пасмурную погоду, решили не упускать шанс попробовать огромное количество блюд из беларускай бульбы. Пару рецептов с фестиваля увезут с собой.

Убедились: готовить картофель, как и выращивать, целая наука. Сотрудники Витебского зонального института сельского хозяйства Академии наук устроили презентацию новых сортов.

Картофельный баттл. Чемпионы у печки

Картофельный баттл с присвоением звания "Лучший повар", интерактивные площадки для детей и, конечно, спортивные забавы.