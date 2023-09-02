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Фестиваль книги, спортивные соревнования и самобытный колорит - Городок принимает юбилейный День белорусской письменности
Городок принимает тридцатый, юбилейный, День белорусской письменности. Национальный праздник проходит в городах, которые являются историческими центрами культуры, литературы, книгопечатания. Гостей приглашают на городские чтения, знакомят с региональными СМИ. Одним из центральных событий станет фестиваль книги и прессы, где представят тематические экспозиции, интерактивные площадки. Афиша насыщенная не только событиями, связанными с печатным словом. Здесь и кулинарный фестиваль, и спортивные соревнования, и локации для самых маленьких. За самобытный колорит отвечают артисты и народные умельцы.
На площадке "Городокский парнас" будут выступать и презентовать свои произведения писатели Городокского района, Витебщины. На площадке во второй школе состоится научно-практическая конференция. Она будет посвящена истории Городокщины, знаменитым людям.
"У нас есть задача - создать композицию "Ткачество нашего региона". Сегодня у нас есть возможность демонстрировать гостям все экспонаты, которые есть у нас в музее. Все кто придет, увидят рушники, которые когда-то ткали мастерицы нашего района", - рассказала директор СШ № 2 г. Городка Нина Ефремова.
Событиями наполнен весь день. Торжественная церемония открытия состоится вечером 2 сентября. На главной сцене наградят лауреатов Национальной литературной премии.
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