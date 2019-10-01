3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Фестиваль "Креативный возраст" объединил людей почтенного возраста
Они занимаются спортом, танцуют, участвуют в социальных инициативах. По случаю Всемирного дня пожилого человека позитивных и активных людей почтенного возраста объединил фестиваль "Креативный возраст". В одной из агроусадеб Минской области для них прошли мастер-классы по стилю, дефиле, организации собственного дела. Наталья Кузьмицкая познакомилась с теми, кто не ощущает цифр в паспорте и активно живет на заслуженном отдыхе.
Даже дождливая погода не испортила настроение участникам фестиваля "Креативный возраст". Они приехали из разных уголков страны, чтобы познакомиться, поделиться своим взглядом на жизнь и позитивом.
Пока одни демонстрировали свой талант, другие учились. Рядом со сценой проходил мастер-класс по скандинавской ходьбе. Тамара Малахоткина уже опытный инструктор. Со своими учениками и подругами ежедневно отправляется на оздоровительные прогулки.
Кроме физической у Тамары Тимофеевны есть и социальная нагрузка. Несколько лет назад она стала серебряным волонтером. Под ее опекой женщина-инвалид, которой она помогает по хозяйству и другим бытовым вопросам. Инициатива "Пожилые пожилым" очень активно развивается в нашей стране.
Кроме того как присоединиться к социальным проектам, участники фестиваля узнали, и как реализовать собственную идею - от приглашенной гостьи из Екатеринбурга, руководителя проекта "Стартап +".
Возраст - не помеха для сильного желания научиться моделингу и покорить подиумы, открывать для себя новые хобби, заниматься спортом и преодолевать марафоны.
Фестиваль "Креативный возраст" проходил второй год и в следующем обещает стать традиционным. Площадками для него неизменно становятся агроусадьбы, таким образом участники фестиваля не только получают новые знакомства, но и путешествуют. А путешествия, конечно, продлевают жизнь и дарят незабываемые эмоции.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов