Фестиваль "Креативный возраст" объединил людей почтенного возраста

Они занимаются спортом, танцуют, участвуют в социальных инициативах. По случаю Всемирного дня пожилого человека позитивных и активных людей почтенного возраста объединил фестиваль "Креативный возраст". В одной из агроусадеб Минской области для них прошли мастер-классы по стилю, дефиле, организации собственного дела. Наталья Кузьмицкая познакомилась с теми, кто не ощущает цифр в паспорте и активно живет на заслуженном отдыхе.



Даже дождливая погода не испортила настроение участникам фестиваля "Креативный возраст". Они приехали из разных уголков страны, чтобы познакомиться, поделиться своим взглядом на жизнь и позитивом.



Пока одни демонстрировали свой талант, другие учились. Рядом со сценой проходил мастер-класс по скандинавской ходьбе. Тамара Малахоткина уже опытный инструктор. Со своими учениками и подругами ежедневно отправляется на оздоровительные прогулки.



Кроме физической у Тамары Тимофеевны есть и социальная нагрузка. Несколько лет назад она стала серебряным волонтером. Под ее опекой женщина-инвалид, которой она помогает по хозяйству и другим бытовым вопросам. Инициатива "Пожилые пожилым" очень активно развивается в нашей стране.



Кроме того как присоединиться к социальным проектам, участники фестиваля узнали, и как реализовать собственную идею - от приглашенной гостьи из Екатеринбурга, руководителя проекта "Стартап +".



Возраст - не помеха для сильного желания научиться моделингу и покорить подиумы, открывать для себя новые хобби, заниматься спортом и преодолевать марафоны.



Фестиваль "Креативный возраст" проходил второй год и в следующем обещает стать традиционным. Площадками для него неизменно становятся агроусадьбы, таким образом участники фестиваля не только получают новые знакомства, но и путешествуют. А путешествия, конечно, продлевают жизнь и дарят незабываемые эмоции.