Фестиваль "Легендарные эпохи" в Зельве будет посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Зельва четвертый год подряд переносит в далекое прошлое гостей и жителей страны. В этом году Международный фестиваль исторической реконструкции "Легендарные эпохи" посвящен 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Традиционно 13 июля местом проведения фестиваля станет локация возле Старой мельницы в городском поселке Зельва. Вход свободный.

Сам фестиваль уже стал одним из значимых брендовых мероприятий не столько регионального, а международного формата. Впервые к участию в нем готовятся загодя около 300 реконструкторов: не только из Беларуси, но также из России, Казахстана, Киргизии, Азербайджана. Ожидаются участники из других государств СНГ.

Уникальность проекта "Легендарные эпохи"

Уникальность этого проекта в том, что участники фестиваля "переносят" своих гостей сразу в несколько периодов истории за один день. Увидеть грандиозную историческую реконструкцию различных эпох, поучаствовать в "баталиях" и древних развлечениях, "оторваться" на музыкальном шоу, совершить "марафон" по фудкортам и попробовать аутентичную средневековую кухню - это и многое другое ожидает гостей фестиваля.

Помимо центрального ристалища, где развернутся массовые сражения и одиночные поединки, конные турниры и тактические маневры времен викингов, рыцарей, ВКЛ, Отечественной войны 1812 года и других исторических периодов, особое внимание - 80-летию освобождения Зельвенщины от немецкого-фашистских захватчиков.

В этом году формат мероприятия и программа обещает быть еще более разнообразной. Так, накануне вечером будет организован кинотеатр под открытым небом, а для заинтересованных энтузиастов - экскурсия в "музей" на площадку с боевой и грузовой техникой Красной армии и вермахта, изучение образцов вооружения, посещение партизанской землянки, песни военных лет у костра с реконструкторами Великой Отечественной войны. Походные лагеря каждой представленной эпохи с максимальной исторической достоверностью представят быт своих времен, а в перерывах "боев" на главной площадке фестиваля будут работать последовательно локации отдельных исторических зон.

Одной из главных задач организаторы фестиваля видят в том, чтобы показать через призму "Легендарных эпох", как со времен язычества и до настоящего времени формировалась белорусская нация, ее нравственные ценности, культура, традиции, язык. Как ковался несгибаемый славянский дух в боях за свою независимость и мирное будущее. Как формировалась и крепла белорусская государственность.

Телепортация в прошлое завершится вечерним музыкальным шоу