Фестиваль "Мелодии узденской осени" в пятый раз собирает поклонников

Любимые песни под аккомпанемент симфонического оркестра. Узда будет принимать музыкальный праздник, приуроченный ко Дню народного единства. Фестиваль "Мелодии узденской осени" уже стал доброй традицией и собирает поклонников в пятый раз. Неизменным остается и то, что завершает праздник искусств концерт Национального академического концертного оркестра имени Финберга.