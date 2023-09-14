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Фестиваль "Мелодии узденской осени" в пятый раз собирает поклонников

Любимые песни под аккомпанемент симфонического оркестра. Узда будет принимать музыкальный праздник, приуроченный ко Дню народного единства. Фестиваль "Мелодии узденской осени" уже стал доброй традицией и собирает поклонников в пятый раз. Неизменным остается и то, что завершает праздник искусств концерт Национального академического концертного оркестра имени Финберга.

Для заслуженного коллектива этот концерт знаковый. Ежегодно именно "Мелодии узденской осени" открывают гастрольный марафон фестивалей по центральному региону.

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