3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Фестиваль "Молодечно - 2023" 9-10 июня приглашает гостей
Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно - 2023" пройдет 9-10 июня. В программе - концерты, творческие встречи, выставки, конкурсы, театральные постановки, пишет БЕЛТА.
Праздник состоится в 22-й раз. Он способствует развитию музыкального и песенного искусства, популяризации творчества белорусских композиторов и поэтов, объединению творческих сил, преемственности поколений. Лейтмотивом фестиваля в этом году станет тематика Года мира и созидания.
Главное событие - конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, который состоится во второй фестивальный день. Лучший из конкурсантов получит Гран-при. За победу поборется 21 участник из шести областей и Минска.
Впервые во время творческого форума в Минском областном краеведческом музее откроется выставка голограмм "Поэзия музейных ценностей". Посетителям продемонстрируют раритеты - самое ценное и интересное, чтобы каждый помнил о своем богатом историческом и культурном наследии и гордился тем, что создали предки.
В век высоких технологий открывается возможность создать точный оптический образ при помощи голограммы. Будут представлены 28 музейных предметов вместе с их оптической копией.
Местом притяжения станет и улица Притыцкого, площадка у кинотеатра "Родина". Здесь представят экспозицию "Минщина - сердце Беларуси". Районы столичного региона подготовят тематические интерактивные зоны.
Будет работать и выставка декоративно-прикладного искусства мастеров из Минской, Могилевской, Гродненской, Витебской и Гомельской областей, Минска, Российской Федерации (Московской, Владимирской, Нижегородской и Смоленской областей, Санкт-Петербурга и Республики Мордовия).
Также состоятся выступления народных театров по произведениям классиков белорусской литературы. Одно из традиционных и ожидаемых мероприятий - "Город мастеров", где свои лучшие работы представят ремесленники.
На 20:30 9 июня запланировано открытие мемориальной доски в честь Михаила Финберга. Торжественное открытие песенно-музыкального форума состоится 9 июня в 21:00 на сцене Летнего амфитеатра, закрытие - 10 июня в такое же время.
Фестивальная программа предусматривает организацию работы многочисленных площадок с участием творческих коллективов, исполнителей и мастеров не только Молодечненского района и Минской области, но и других областей Беларуси и Российской Федерации. Также предусмотрены вечерние показы художественных фильмов под открытым небом. Завершится форум молодежной дискотекой.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все