Фестиваль "Молодечно - 2023" 9-10 июня приглашает гостей

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно - 2023" пройдет 9-10 июня. В программе - концерты, творческие встречи, выставки, конкурсы, театральные постановки, пишет БЕЛТА.

Праздник состоится в 22-й раз. Он способствует развитию музыкального и песенного искусства, популяризации творчества белорусских композиторов и поэтов, объединению творческих сил, преемственности поколений. Лейтмотивом фестиваля в этом году станет тематика Года мира и созидания.

Главное событие - конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, который состоится во второй фестивальный день. Лучший из конкурсантов получит Гран-при. За победу поборется 21 участник из шести областей и Минска.

Впервые во время творческого форума в Минском областном краеведческом музее откроется выставка голограмм "Поэзия музейных ценностей". Посетителям продемонстрируют раритеты - самое ценное и интересное, чтобы каждый помнил о своем богатом историческом и культурном наследии и гордился тем, что создали предки.

В век высоких технологий открывается возможность создать точный оптический образ при помощи голограммы. Будут представлены 28 музейных предметов вместе с их оптической копией.

Местом притяжения станет и улица Притыцкого, площадка у кинотеатра "Родина". Здесь представят экспозицию "Минщина - сердце Беларуси". Районы столичного региона подготовят тематические интерактивные зоны.

Будет работать и выставка декоративно-прикладного искусства мастеров из Минской, Могилевской, Гродненской, Витебской и Гомельской областей, Минска, Российской Федерации (Московской, Владимирской, Нижегородской и Смоленской областей, Санкт-Петербурга и Республики Мордовия).

Также состоятся выступления народных театров по произведениям классиков белорусской литературы. Одно из традиционных и ожидаемых мероприятий - "Город мастеров", где свои лучшие работы представят ремесленники.

На 20:30 9 июня запланировано открытие мемориальной доски в честь Михаила Финберга. Торжественное открытие песенно-музыкального форума состоится 9 июня в 21:00 на сцене Летнего амфитеатра, закрытие - 10 июня в такое же время.

Фестивальная программа предусматривает организацию работы многочисленных площадок с участием творческих коллективов, исполнителей и мастеров не только Молодечненского района и Минской области, но и других областей Беларуси и Российской Федерации. Также предусмотрены вечерние показы художественных фильмов под открытым небом. Завершится форум молодежной дискотекой.