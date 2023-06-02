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Фестиваль "Молодежь за мир и созидание" собрал в Витебске более 7 тыс. участников
"Молодежь за мир и созидание" - более 7 тысяч участников - активистов БРСМ, студентов, волонтеров - собрал областной фестиваль в Витебске. Старт форуму дал митинг-реквием "Беларусь помнит. Молодежь помнит" на площади Победы. После возложения цветов к мемориалу воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам Витебщины в сопровождении барабанщиков молодежное шествие отправилось по главной улице города. Участники пронесли государственные флаг и герб. На площадке Летнего амфитеатра развернулся игровой городок с квестами, интерактивными площадками МЧС, ГАИ, выступлениями творческих коллективов города.
Молодежный фестиваль это, в первую очередь, возможность встречи с такой же молодежью, как и ты сам. Также это мероприятие, которые позволяет нам узнать много нового, расширить кругозор.Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Я лично всегда очень рад бывать на витебской земле, потому что здесь у нас одни из самых талантливых ребят. И, честно скажу, что, наверное, кадровый потенциал во многом направлен на то, чтобы развивать региональные наши структуры. И, конечно, ряд проектов направлен на личностный рост.
В рамках областного форума на базе вузов прошли диалоговые площадки. А студотрядам учебных заведениях региона вручили путевки в третий трудовой семестр.
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