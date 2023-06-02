Фестиваль "Молодежь за мир и созидание" собрал в Витебске более 7 тыс. участников

Я лично всегда очень рад бывать на витебской земле, потому что здесь у нас одни из самых талантливых ребят. И, честно скажу, что, наверное, кадровый потенциал во многом направлен на то, чтобы развивать региональные наши структуры. И, конечно, ряд проектов направлен на личностный рост.

Игорь Стрижнев, зампредседателя молодежного парламента г. Новополоцка